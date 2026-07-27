В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Авария случилась ночью 27 июля в селе Смолеевка в Ухоловском округе. По словам очевидца, в ДТП серьезно пострадали 6 человек. Автомобиль получил сильные повреждения. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Авария случилась ночью 27 июля в селе Смолеевка в Ухоловском округе. По словам очевидца, в ДТП серьезно пострадали 6 человек.
Автомобиль получил сильные повреждения.
Официальной информации о происшествии нет.