В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария случилась ночью 27 июля в селе Смолеевка в Ухоловском округе. По словам очевидца, в ДТП серьезно пострадали 6 человек. Автомобиль получил сильные повреждения. Официальной информации о происшествии нет.