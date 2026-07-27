Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
24°
Втр, 28
26°
Срд, 29
18°
ЦБ USD 78.03 -0.37 25/07
ЦБ EUR 88.89 -0.55 25/07
Нал. USD 79.51 / 80.00 27/07 11:45
Нал. EUR 92.25 / 92.90 27/07 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
2 280
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 064
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 873
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 815
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области произошло массовое ДТП с погибшим
ДТП произошло 24 июля, примерно в 12:15, на 285-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации полицейских, 54-летний житель Нижегородской области на грузовике «Форд» не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом «КН-200», остановившимся на перекрестке в попутном направлении. Двухколесным транспортным средством управлял 59-летний житель Шиловского района. Мотоцикл после ДТП врезался в стоящий на дороге «Хендай», за рулем которого был 47-летний мужчина, тот столкнулся с «Лексусом» под управлением 67-летнего рязанца. Последний въехал в «Киа» 38-летнего жителя Нижегородской области.

В Шиловском районе произошло массовое ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 24 июля, примерно в 12:15, на 285-м километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации полицейских, 54-летний житель Нижегородской области на грузовике «Форд» не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом «КН-200», остановившимся на перекрестке в попутном направлении. Двухколесным транспортным средством управлял 59-летний житель Шиловского района.

Мотоцикл после ДТП врезался в стоящий на дороге «Хендай», за рулем которого был 47-летний мужчина, тот столкнулся с «Лексусом» под управлением 67-летнего рязанца. Последний въехал в «Киа» 38-летнего жителя Нижегородской области.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место до приезда других экстренных служб. Водителю автомобиля «Хендай» оказали медпомощь. Инспекторы ДПС использовали материалы укладки и наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Затем скорая доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.