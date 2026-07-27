В Рязанской области произошло массовое ДТП с погибшим

ДТП произошло 24 июля, примерно в 12:15, на 285-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации полицейских, 54-летний житель Нижегородской области на грузовике «Форд» не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом «КН-200», остановившимся на перекрестке в попутном направлении. Двухколесным транспортным средством управлял 59-летний житель Шиловского района. Мотоцикл после ДТП врезался в стоящий на дороге «Хендай», за рулем которого был 47-летний мужчина, тот столкнулся с «Лексусом» под управлением 67-летнего рязанца. Последний въехал в «Киа» 38-летнего жителя Нижегородской области.

В Шиловском районе произошло массовое ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 24 июля, примерно в 12:15, на 285-м километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации полицейских, 54-летний житель Нижегородской области на грузовике «Форд» не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом «КН-200», остановившимся на перекрестке в попутном направлении. Двухколесным транспортным средством управлял 59-летний житель Шиловского района.

Мотоцикл после ДТП врезался в стоящий на дороге «Хендай», за рулем которого был 47-летний мужчина, тот столкнулся с «Лексусом» под управлением 67-летнего рязанца. Последний въехал в «Киа» 38-летнего жителя Нижегородской области.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место до приезда других экстренных служб. Водителю автомобиля «Хендай» оказали медпомощь. Инспекторы ДПС использовали материалы укладки и наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Затем скорая доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.