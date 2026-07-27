В Рязанской области матери погибшего в зоне СВО бойца вручили орден Мужества

Михайловец погиб при выполнении боевой задачи. Орден Мужества присвоили бойцу посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.