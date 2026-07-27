В Рязанской области матери погибшего в зоне СВО бойца вручили орден Мужества
Михайловец погиб при выполнении боевой задачи. Орден Мужества присвоили бойцу посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
В понедельник, 27 июля, в администрации Михайловского округа матери погибшего в зоне СВО контрактника вручили орден Мужества. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Михайловец погиб при выполнении боевой задачи.
Орден Мужества присвоили бойцу посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.