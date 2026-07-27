В Рязанской области 28 июля пройдет дождь

В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня пройдут кратковременные осадки. В отдельных районах прогнозируют грозу. Ветер будет юго-западный, до 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 24…29°С.