В рязанской гостинице произошел несчастный случай, пострадал мужчина

В рязанской гостинице «Золотая миля» на Куйбышевском шоссе произошел несчастный случай, пострадал мужчина. Информацию РЗН. Инфо подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. По информации из соцсетей, в гостинице якобы произошел конфликт, который перерос в драку. Однако в полиции РЗН. Инфо заявили, что конфликта не было, произошел несчастный случай, в результате которого госпитализирован мужчина. На место выезжала полиция, проводится проверка. По номеру, указанному на сайте гостиницы, девушка заявила, что «такую информацию по телефону комментировать не будет».

В рязанской гостинице «Золотая миля» на Куйбышевском шоссе произошел несчастный случай, пострадал мужчина. Информацию РЗН. Инфо подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации из соцсетей, в гостинице якобы произошел конфликт, который перерос в драку. Однако в полиции РЗН. Инфо заявили, что конфликта не было, произошел несчастный случай, в результате которого госпитализирован мужчина. На место выезжала полиция, проводится проверка.

По номеру, указанному на сайте гостиницы, девушка заявила, что «такую информацию по телефону комментировать не будет».