В Рязани завершили ремонт в спортшколе «Единство» и обновили буфет школы № 45

В спортшколе «Единство» обновили помещения. Теперь там будут заниматься группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы. В спортшколе заменили потолки, полы, окна, раздевалки и санузлы, а также обновили инженерные сети. Депутат Илья Шишкин проверил ремонт буфета в школе № 45, где устанавливают новое оборудование к юбилею учебного заведения. В этом году школе исполняется 60 лет, и на входной группе обновят вывеску. Также в лицее № 52 идет благоустройство стадиона в рамках проекта местных инициатив. Большая часть работ уже завершена: установлены бордюры и подготовлено основание для асфальта. В ближайшее время уложат асфальт и установят спортивное оборудование.

В Рязани продолжается контроль за ремонтом образовательных учреждений. Об этом пишет мэрия города.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту Николай Горбунов посетил спортшколу «Единство», где обновили помещения. Теперь там будут заниматься группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы. В спортшколе заменили потолки, полы, окна, раздевалки и санузлы, а также обновили инженерные сети.

Депутат Илья Шишкин проверил ремонт буфета в школе № 45, где устанавливают новое оборудование к юбилею учебного заведения. В этом году школе исполняется 60 лет, и на входной группе обновят вывеску.

Также в лицее № 52 идет благоустройство стадиона в рамках проекта местных инициатив. Депутат Данила Попов вместе с подрядчиками проверил ход работ. Большая часть работ уже завершена: установлены бордюры и подготовлено основание для асфальта. В ближайшее время уложат асфальт и установят спортивное оборудование.