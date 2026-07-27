В Рязани зафиксировали превышение сероводорода и углерода в воздухе

20 июля в Дашково-Песочне выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень его концентрации составил 1,64 ПДКмр. 21 июля в Дашково-Песочне снова выявили превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 5,32 ПДКмр. Помимо этого, 21 июля в районе Рязанского Кремля зафиксировали превышения ПДК оксида углерода. Максимальный уровень концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе составил 4,99 ПДКмр.