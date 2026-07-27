В Рязани вынесли приговор контрактнику

Установлено, что М. в период с 22 апреля 2024 года по 27 марта 2025-го более месяца без уважительных причин не являлся на службу (статья 337 части 5 УК РФ — самовольное оставление части или места службы). Кроме того, 3 мая 2025 года подсудимый, будучи прикомандированным к воинской части, совершил сопротивление начальнику, сопряжённое с насилием или угрозой его применения, группой лиц по предварительному сговору. Суд признал мужчину виновным и назначил семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани контрактнику вынесли приговор по двум статьям: неявка на службу более месяца в период мобилизации и сопротивление командиру с группой лиц с применением насилия. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Рязанского гарнизонного военного суда.

Установлено, что М. в период с 22 апреля 2024 года по 27 марта 2025-го более месяца без уважительных причин не являлся на службу (статья 337 части 5 УК РФ — самовольное оставление части или места службы).

Кроме того, 3 мая 2025 года подсудимый, будучи прикомандированным к воинской части, совершил сопротивление начальнику, сопряжённое с насилием или угрозой его применения, группой лиц по предварительному сговору (статья 333 части 3 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его лишили воинского звания.

Приговор не вступил в законную силу.