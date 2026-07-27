В Рязани суд обязал мужчину возместить расходы на адвоката пострадавшему от его побоев

Рязанский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции: мужчина, признанный виновным в побоях, должен выплатить потерпевшему 95 000 рублей — именно столько тот потратил на услуги адвокатов. История началась в апреле 2025 года: тогда мужчину оштрафовали на 10 000 рублей за побои. Потерпевший нанял юристов, а потом решил взыскать эти расходы с обидчика. Ответчик считал сумму слишком большой, но суды двух инстанций встали на сторону потерпевшего. Решение уже вступило в силу.

В Рязани суд обязал мужчину возместить расходы на адвоката пострадавшему от его побоев. Об этом сообщает Рязанский областной суд.

Рязанский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции: мужчина, признанный виновным в побоях, должен выплатить потерпевшему 95 000 рублей — именно столько тот потратил на услуги адвокатов.

История началась в апреле 2025 года: тогда мужчину оштрафовали на 10 000 рублей за побои. Потерпевший нанял юристов, а потом решил взыскать эти расходы с обидчика. Ответчик считал сумму слишком большой, но суды двух инстанций встали на сторону потерпевшего. Решение уже вступило в силу.