В России утвердили ГОСТ на игрушечное оружие

В России с 1 января 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на игрушечное оружие. Документ утвердил Росстандарт, сообщает ТАСС. Стандарт будет распространяться на игрушечное оружие для детей до 14 лет и установит требования к таким изделиям. Документ не касается пневматического оружия, точных копий огнестрельного оружия, катапульт, арбалетов, рогаток и других устройств для метания, за исключением тех, которые производитель специально выпускает как игрушки.

В России с 1 января 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на игрушечное оружие. Документ утвердил Росстандарт, сообщает ТАСС.

Стандарт будет распространяться на игрушечное оружие для детей до 14 лет и установит требования к таким изделиям.

Документ не касается пневматического оружия, точных копий огнестрельного оружия, катапульт, арбалетов, рогаток и других устройств для метания, за исключением тех, которые производитель специально выпускает как игрушки.

Также требования не будут распространяться на коллекционное оружие для лиц старше 14 лет, если на изделии или упаковке есть соответствующая маркировка.

Согласно ГОСТу, игрушечное оружие будет разделено по возрастным категориям. Для детей от одного года до трех лет предусмотрены простые игрушки крупного размера без мелких деталей — например, мягкие молоточки или поролоновые мечи.

Для детей от трех до семи лет допускаются более сложные изделия: пистолеты с присосками, водяные пистолеты, световые мечи и пластиковые сабли.

Игрушки для детей от семи до 14 лет могут иметь более сложную конструкцию и требовать определенных навыков обращения. К ним относятся наборы с поролоновыми стрелами, имитации бластеров и капсюльные пистолеты.