В России предложили защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

Изменения хотят внести в статью 261 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы предложили увеличить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. Помимо этого, хотят повысить с 14 до 16 лет возраст детей в многодетной семье, при котором применяется такая гарантия. Депутаты уточнили, женщина должна не только иметь ребенка, но и фактически воспитывать его.

В России предложили защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет. С соответствующей инициативой выступили депутат Госдумы Дмитрий Гусев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передало 27 июля ТАСС.

Изменения хотят внести в статью 261 Трудового кодекса РФ.

Авторы инициативы предложили увеличить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя.

Помимо этого, хотят повысить с 14 до 16 лет возраст детей в многодетной семье, при котором действует такая гарантия.

Депутаты уточнили, что женщина должна не только иметь ребенка, но и фактически воспитывать его.