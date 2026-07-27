В Подмосковье поезд сбил 17-летнюю девушку во время съемки видео на станции
Сюзанна и ее подруга подошли слишком близко к путям в поисках эффектного кадра, когда мчащийся состав неожиданно сбил их. Девушка погибла на месте, а ее спутница получила перелом руки. По словам друзей и знакомых, Сюзанна была талантливой и жизнерадостной девочкой.
В Подмосковье поезд сбил 17-летнюю девушку во время съемки видео на станции. Об этом сообщили в соцсетях.
Сюзанна и ее подруга подошли слишком близко к путям в поисках эффектного кадра, когда мчащийся состав неожиданно сбил их. Девушка погибла на месте, а ее спутница получила перелом руки.
По словам друзей и знакомых, Сюзанна была талантливой и жизнерадостной девочкой.