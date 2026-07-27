В Михайлове пьяный мужчина избил сестру кочергой

Михайловский районный суд признал виновным ранее судимого 45-летнего местного жителя в нанесении побоев. Как установил суд, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сестрой. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину железной кочергой по голове и телу. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 350 часов обязательных работ. Также он признан виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия).

Михайловский районный суд признал виновным ранее судимого 45-летнего местного жителя в нанесении побоев. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Как установил суд, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сестрой. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину железной кочергой по голове и телу.

Пострадавшая получила телесные повреждения и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 350 часов обязательных работ. Также он признан виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия).