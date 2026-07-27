В Махачкале трое детей остались без присмотра и насмерть отравились газом

Инцидент произошел вечером 25 июля в одном из домов на улице Бугленской в Махачкале. По версии следствия, трое малолетних детей, оставшись без надлежащего контроля, открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. Несовершеннолетние получили острое отравление и скончались. На местного жителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Махачкале трое детей остались без присмотра и насмерть отравились газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

Инцидент произошел вечером 25 июля в одном из домов на улице Бугленской в Махачкале. По версии следствия, трое малолетних детей, оставшись без надлежащего контроля, открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. Несовершеннолетние получили острое отравление и скончались.

На местного жителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал СУ СКР по Республике Дагестан.