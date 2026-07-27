В Красноярском крае мужчину ударили ножом в грудь в день собственной свадьбы

Инцидент случился вечером в кафе, где проходило торжество. Во время празднования возник конфликт между другом жениха Семена и незнакомцем, который отдыхал за другим столиком. Драка началась, когда друг заподозрил мужчину в попытке ухаживания за его супругой. Семен, пытаясь разнять их, вмешался в конфликт, но агрессивный незнакомец ударил его ножом в грудь. Ранение пришлось на сердце и легкое. Несмотря на попытки врачей спасти молодого человека, он скончался на девятый день после свадьбы. Подозреваемый позже явился в полицию. Вдова сообщила, что убийца уже вышел из СИЗО и готовится отправиться в зону специальной военной операции.

В Красноярском крае молодая невеста стала вдовой через девять дней после собственной свадьбы. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент случился вечером в кафе, где проходило торжество. Во время празднования возник конфликт между другом жениха Семена и незнакомцем, который отдыхал за другим столиком. Драка началась, когда друг заподозрил мужчину в попытке ухаживания за его супругой. Семен, пытаясь разнять их, вмешался в конфликт, но агрессивный незнакомец ударил его ножом в грудь.

Ранение пришлось на сердце и легкое. Несмотря на попытки врачей спасти молодого человека, он скончался на девятый день после свадьбы.

Подозреваемый позже явился в полицию. Вдова сообщила, что убийца уже вышел из СИЗО и готовится отправиться в зону специальной военной операции.