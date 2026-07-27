В Касимове на день перекроют участок улицы

В Касимове 28 июля временно ограничат движение транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ. Проезд будет закрыт с 9:00 до 16:00 на участке от пересечения с улицей Советской до улицы Комарова. Ограничения связаны с проведением работ по обрезке деревьев.

В Касимове 28 июля временно ограничат движение транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили в администрации Касимовского округа.

Проезд будет закрыт с 9:00 до 16:00 на участке от пересечения с улицей Советской до улицы Комарова.

Ограничения связаны с проведением работ по обрезке деревьев.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.