В Касимове на день перекроют участок улицы
В Касимове 28 июля временно ограничат движение транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ. Проезд будет закрыт с 9:00 до 16:00 на участке от пересечения с улицей Советской до улицы Комарова. Ограничения связаны с проведением работ по обрезке деревьев.
В Касимове 28 июля временно ограничат движение транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили в администрации Касимовского округа.
Проезд будет закрыт с 9:00 до 16:00 на участке от пересечения с улицей Советской до улицы Комарова.
Ограничения связаны с проведением работ по обрезке деревьев.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.