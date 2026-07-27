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В Госдуме высказались о новой волне мобилизации
В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Об этом «Радио Маяк» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной мобилизации в России не соответствуют действительности. «Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным», — сказал Картаполов.

В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Об этом «Радио Маяк» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной мобилизации в России не соответствуют действительности.

«Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным», — сказал Картаполов.

Он отметил, что основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольное заключение контрактов с Минобороны.