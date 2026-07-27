В Госдуме предложили увеличить число отпускных дней c 28 до 35

По словам депутата Сергея Миронова, стандартную продолжительность отпуска можно увеличить за счет исключения из него выходных дней. «Если праздничные дни не считаются, почему выходные считаются? Выходные дни и так бы были выходными», — сказал депутат. По мнению Миронова, пропорционально должны увеличиваться отпуска и для тех, кто имеет право на дополнительные дни.

В Госдуме предложили увеличить число отпускных дней c 28 до 35. Об этом сообщает «Газета. ру».

По словам депутата Сергея Миронова, стандартную продолжительность отпуска можно увеличить за счет исключения из него выходных дней.

«Если праздничные дни не считаются, почему выходные считаются? Выходные дни и так бы были выходными», — сказал депутат.

По мнению Миронова, пропорционально должны увеличиваться отпуска и для тех, кто имеет право на дополнительные дни.