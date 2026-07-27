Ульяновца поймали за преступления против двух работниц рязанских учреждений

В полицию обратилась 60-летняя работница школы, расположенной в Пронске. Заявительница рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником госорганизации, которая вправе контролировать работу образовательного учреждения. Неизвестный сообщил, что в школу приедет комиссия, поэтому нужно заранее купить конфеты и печенье. Злоумышленник попросил перевести деньги. Потерпевшая перечислила на указанный счет 55 тысяч рублей. Через время работница поняла, что ее обманули. Оперативники установили, что к мошенничеству причастен 37-летний житель Ульяновска. Его задержали и арестовали.

Ульяновца поймали за преступления против двух работниц рязанских учреждений. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В полицию обратилась 60-летняя работница школы, расположенной в Пронске. Заявительница рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником госорганизации, которая вправе контролировать работу образовательного учреждения.

Неизвестный сообщил, что в школу приедет комиссия, поэтому нужно заранее купить конфеты и печенье. Злоумышленник попросил перевести деньги. Потерпевшая перечислила на указанный счет 55 тысяч рублей. Через время работница поняла, что ее обманули.

Оперативники установили, что к мошенничеству причастен 37-летний житель Ульяновска. Его задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее мужчину судили за кражи, грабеж и мошенничество.

Во время расследования выяснилось, что арестованный причастен к аналогичному мошенничеству, от которого пострадала 34-летняя секретарша руководителя спортивной организации, расположенной в Рязани. Она перевела незнакомцу 43 тысячи рублей.

По предварительной информации МВД, рецидивист, находясь в Ульяновске, обзванивал образовательные и спортивные учреждения по всей стране, пытался вынудить работников перевести деньги. Устанавливаются все эпизоды преступлений.