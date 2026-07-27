С 1 августа часть россиян получит повышенные пенсии

С 1 августа 2026 года часть российских пенсионеров получит прибавку к выплатам. Об этом агентству «Прайм» сообщил член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, речь идет не о новой индексации, а о нескольких предусмотренных законом перерасчетах для отдельных категорий граждан. Основной перерасчет коснется работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля. Если за предыдущий год новые пенсионные коэффициенты не были сформированы, перерасчет не производится.

С 1 августа 2026 года часть российских пенсионеров получит прибавку к выплатам. Об этом агентству «Прайм» сообщил член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, речь идет не о новой индексации, а о нескольких предусмотренных законом перерасчетах для отдельных категорий граждан.

Основной перерасчет коснется работающих пенсионеров. Социальный фонд России автоматически скорректирует размер страховой пенсии с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями за прошлый год. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля. Если за предыдущий год новые пенсионные коэффициенты не были сформированы, перерасчет не производится.

Также автоматически увеличат накопительные пенсии. Если накопления находятся под управлением Социального фонда, выплата вырастет на 17,3%, а срочные выплаты по программе софинансирования или за счет средств материнского капитала — на 19,3%.

Кроме того, с августа вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет. Аналогичный перерасчет предусмотрен для пенсионеров, которым в июле впервые установили I группу инвалидности.

Также с августа пересмотрят специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам. Следующий перерасчет для этой категории пенсионеров запланирован на 1 ноября.