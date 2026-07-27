Рязанская полиция за выходные поймала 4-х разыскиваемых по стране преступников
В прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели рейды в Рязани и области, чтобы поддержать порядок и пресечь нарушения, связанные с продажей алкоголя. В результате операций задержано 100 человек, которые нарушили закон. В одном из кафе на улице Зубковой были выявлены нарушения правил розничной торговли спиртными напитками, в результате чего изъято 15 литров алкогольной продукции. Кроме того, задержаны 4 человека, которые находились в федеральном розыске за разные преступления. По всем выявленным нарушениям начаты административные дела, и нарушителям могут грозить большие штрафы.
В прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели рейды в Рязани и области, чтобы поддержать порядок и пресечь нарушения, связанные с продажей алкоголя. Об этом сообщили в УМВД по региону.
В результате операций задержано 100 человек, которые нарушили закон.
В одном из кафе на улице Зубковой были выявлены нарушения правил розничной торговли спиртными напитками, в результате чего изъято 15 литров алкогольной продукции.
Кроме того, задержаны 4 человека, которые находились в федеральном розыске за разные преступления.
По всем выявленным нарушениям начаты административные дела, и нарушителям могут грозить большие штрафы.