Рязанская полиция за выходные поймала 4-х разыскиваемых по стране преступников

В прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели рейды в Рязани и области, чтобы поддержать порядок и пресечь нарушения, связанные с продажей алкоголя. В результате операций задержано 100 человек, которые нарушили закон. В одном из кафе на улице Зубковой были выявлены нарушения правил розничной торговли спиртными напитками, в результате чего изъято 15 литров алкогольной продукции. Кроме того, задержаны 4 человека, которые находились в федеральном розыске за разные преступления. По всем выявленным нарушениям начаты административные дела, и нарушителям могут грозить большие штрафы.

В прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели рейды в Рязани и области, чтобы поддержать порядок и пресечь нарушения, связанные с продажей алкоголя. Об этом сообщили в УМВД по региону.

В результате операций задержано 100 человек, которые нарушили закон.

В одном из кафе на улице Зубковой были выявлены нарушения правил розничной торговли спиртными напитками, в результате чего изъято 15 литров алкогольной продукции.

Кроме того, задержаны 4 человека, которые находились в федеральном розыске за разные преступления.

По всем выявленным нарушениям начаты административные дела, и нарушителям могут грозить большие штрафы.