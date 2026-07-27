Рязанская область заняла 44-е место в рейтинге регионов по росту торговли

Рязанская область заняла 44-е место в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли за январь—май 2026 года. Исследование подготовили аналитики РИА Новости. По данным экспертов, за первые пять месяцев года оборот розничной торговли в регионе вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот розничной торговли на одного жителя составил 158,8 тысячи рублей, а доля региона в общероссийском обороте — 0,64%.

Рязанская область заняла 44-е место в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли за январь—май 2026 года. Исследование подготовили аналитики РИА Новости .

По данным экспертов, за первые пять месяцев года оборот розничной торговли в регионе вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот розничной торговли на одного жителя составил 158,8 тысячи рублей, а доля региона в общероссийском обороте — 0,64%.

В целом по России оборот розничной торговли за январь—май увеличился на 5%. Аналитики связывают рост с увеличением заработных плат. Наиболее заметно выросли продажи непродовольственных товаров — на 7,2%, тогда как продажи продуктов питания увеличились на 2,8%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Ивановская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан и Астраханская область.