Рязанцев в 2027 году ожидают 118 выходных дней

Россиян с пятидневной рабочей неделей в 2027 году ожидают 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева. По ее словам, согласно проекту производственного календаря, сокращенными на один час будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Россиян с пятидневной рабочей неделей в 2027 году ожидают 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По ее словам, согласно проекту производственного календаря, сокращенными на один час будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Особенностью календаря станет 20 февраля. Хотя в 2027 году эта дата выпадает на субботу, ее предлагают сделать рабочей, а выходной перенести на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.