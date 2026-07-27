Рязанцев предупредили о ремонте теплосети на площади 26 Бакинских комиссаров

Рязанцев предупредили о проведении ремонтных работ на инженерных сетях. В понедельник, 27 июля, специалисты АО «РГРЭС» проводят восстановление кабеля 6 кВ на площади 26 Бакинских комиссаров. Работы выполняют для повышения надежности электроснабжения и снижения риска аварийных отключений в дальнейшем. В компании отметили, что после завершения ремонта качество подачи электроэнергии будет стабильнее даже в периоды повышенной нагрузки.

Рязанцев предупредили о проведении ремонтных работ на инженерных сетях. В понедельник, 27 июля, специалисты АО «РГРЭС» проводят восстановление кабеля 6 кВ на площади 26 Бакинских комиссаров.

Работы выполняют для повышения надежности электроснабжения и снижения риска аварийных отключений в дальнейшем. В компании отметили, что после завершения ремонта качество подачи электроэнергии будет стабильнее даже в периоды повышенной нагрузки.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

По вопросам электроснабжения можно обращаться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону: 55-01-12.

Фото: РГРЭС.