Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха в лесу

Перед походом в лес нужно: сообщить близким о маршруте и времени возвращения, изучить местность на карте, выбрать маршрут недалеко от дорог, надеть яркую одежду и удобную обувь. С собой стоит взять заряженный телефон, компас или навигатор, нож, фонарик, зажигалку, запас еды и воды. Если вы заблудились — сохраняйте спокойствие, оставайтесь на месте, периодически подавайте голосовые сигналы и не передвигайтесь ночью. Если выбраться не удается — звоните по номеру «112».

Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха в лесу. Памятку публикуют региональные паблики.

Перед походом в лес нужно: сообщить близким о маршруте и времени возвращения, изучить местность на карте, выбрать маршрут недалеко от дорог, надеть яркую одежду и удобную обувь. С собой стоит взять заряженный телефон, компас или навигатор, нож, фонарик, зажигалку, запас еды и воды.

Если вы заблудились — сохраняйте спокойствие, оставайтесь на месте, периодически подавайте голосовые сигналы и не передвигайтесь ночью. Если выбраться не удается — звоните по номеру «112».