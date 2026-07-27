Рядом со школой в Рязани оборвало провода
По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении улицы Островского с проездом Гоголя. Рязанцы предположили, что провода зацепила машина. После обрыва с дома обрушились три кирпича, уточнили в посте. На месте заметили аварийную бригаду. Официальная информация уточняется.
Рядом со школой № 33 в Рязани оборвало провода. Об этом сообщили 27 июля в соцсетях.
По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении улицы Островского с проездом Гоголя.
Рязанцы предположили, что провода зацепила машина. После обрыва с дома обрушились три кирпича, уточнили в посте.
На месте заметили аварийную бригаду.
Официальная информация уточняется.
Видео: соцсети.