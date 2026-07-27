Рядом со школой в Рязани оборвало провода

По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении улицы Островского с проездом Гоголя. Рязанцы предположили, что провода зацепила машина. После обрыва с дома обрушились три кирпича, уточнили в посте. На месте заметили аварийную бригаду. Официальная информация уточняется.

Рядом со школой № 33 в Рязани оборвало провода. Об этом сообщили 27 июля в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении улицы Островского с проездом Гоголя.

Рязанцы предположили, что провода зацепила машина. После обрыва с дома обрушились три кирпича, уточнили в посте.

На месте заметили аварийную бригаду.

Официальная информация уточняется.

Видео: соцсети.