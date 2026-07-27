Путин заявил о формировании нового мироустройства

Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы, в ходе которой сделал ряд заявлений по вопросам экономики, бюджета и специальной военной операции, передает ТАСС. По словам главы государства, Россия продолжает отстаивать свою безопасность и независимость и добьется поставленных целей в СВО. Он отметил, что российские военные будут действовать «аккуратно, но настойчиво». «В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — указал Путин и отметил, что сейчас «на кону судьба» народа России, «и это никакое не преувеличение, так оно и есть».

Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы, в ходе которой сделал ряд заявлений по вопросам экономики, бюджета и специальной военной операции, передает ТАСС.

По словам главы государства, Россия продолжает отстаивать свою безопасность и независимость и добьется поставленных целей в СВО. Он отметил, что российские военные будут действовать «аккуратно, но настойчиво», подчеркнув, что более решительные действия связаны с рисками и потерями на поле боя.

«В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — указал Путин и отметил, что сейчас «на кону судьба» народа России, «и это никакое не преувеличение, так оно и есть».

Путин также заявил, что Россия сталкивалась с внешним давлением еще до событий 2014 года, а после 2022 года западные страны установили «рекорды» по количеству санкций. По его мнению, эти ограничения оказались бесполезными и нанесли ущерб их инициаторам.

Президент подчеркнул, что экономика России по паритету покупательной способности сохраняет четвертое место в мире и первое в Европе. При этом он признал наличие рисков роста инфляции, отметив, что финансовая и экономическая системы страны остаются устойчивыми.

Фото: ТАСС.