Путин увеличил штатную численность ВС РФ

В понедельник, 27 июля, Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 25 тысяч военнослужащих. Теперь численность ВС РФ составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Отмечается, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений.

Путин увеличил штатную численность ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 27 июля, Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 25 тысяч военнослужащих. Теперь численность ВС РФ составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.

Отмечается, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений.