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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждались проблемы в армяно-российских экономических отношениях. Об этом сообщили в кабинете министров Армении, передает сайт aif.ru. Собеседники обменялись мнениями по повестке двусторонних отношений, в частности, относительно возникших проблем в экономике. Пашинян также заявил о возможности проведения референдума по вступлению Армении в Европейский Союз после подачи официальной заявки на присоединение. Кроме того, он обратился к российскому лидеру с просьбой решить вопрос ограничения на экспорт армянской продукции в Россию.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждались проблемы в армяно-российских экономических отношениях. Об этом сообщили в кабинете министров Армении, передает сайт aif.ru.

Собеседники обменялись мнениями по повестке двусторонних отношений, в частности, относительно возникших проблем в экономике. Пашинян также заявил о возможности проведения референдума по вступлению Армении в Европейский Союз после подачи официальной заявки на присоединение.

Кроме того, он обратился к российскому лидеру с просьбой решить вопрос ограничения на экспорт армянской продукции в Россию.