После атаки ВСУ на Ростов-на-Дону погибли пять человек

Ночью над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА. Атаке подверглись города Ростов и Таганрог, а также четыре района: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский.

После ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону погибли пять человек. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале в мессенджере «Макс».

По его словам, ночью над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА. Атаке подверглись города Ростов и Таганрог, а также четыре района: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский.

Как сообщил Слюсарь, при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА в Ростове-на-Дону, спасатели нашли тела еще трех жителей — двух взрослых и одного ребенка.

Ранее говорилось о погибшей после атаки супружеской паре. Общее число погибших на данный момент составляет пять человек.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. 27 июля в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в границах жилых домов, пострадавших от атаки.