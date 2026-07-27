Песков: обсуждение Зеленским с Трампом воздушного перемирия — это домыслы СМИ

Он отметил, что сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским с Дональдом Трампом воздушного перемирия являются не более чем домыслами СМИ. Песков также заявил, что международные торговые суда России не будут оснащаться вооружением, однако Военно-морской флот может принять меры по их защите. В графике президента Путина на понедельник, 27 июля, запланирован международный телефонный разговор. При этом Песков подчеркнул, что конкретных предложений или новых формул по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Также пресс-секретарь отказался комментировать заявления Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военных из Северной Кореи для участия в специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ряд актуальных вопросов, касающихся ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским с Дональдом Трампом воздушного перемирия являются не более чем домыслами СМИ.

Песков также заявил, что международные торговые суда России не будут оснащаться вооружением, однако Военно-морской флот может принять меры по их защите.

В графике президента Путина на понедельник, 27 июля, запланирован международный телефонный разговор.

При этом Песков подчеркнул, что конкретных предложений или новых формул по урегулированию конфликта на Украине пока нет.

Также пресс-секретарь отказался комментировать заявления Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военных из Северной Кореи для участия в специальной военной операции.