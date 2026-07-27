Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ряд актуальных вопросов, касающихся ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским с Дональдом Трампом воздушного перемирия являются не более чем домыслами СМИ.
Песков также заявил, что международные торговые суда России не будут оснащаться вооружением, однако Военно-морской флот может принять меры по их защите.
В графике президента Путина на понедельник, 27 июля, запланирован международный телефонный разговор.
При этом Песков подчеркнул, что конкретных предложений или новых формул по урегулированию конфликта на Украине пока нет.
Также пресс-секретарь отказался комментировать заявления Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военных из Северной Кореи для участия в специальной военной операции.