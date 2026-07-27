Первый замначальника рязанского ГУ МЧС Александр Воробьёв завершил службу

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Воробьев ушел на заслуженный отдых в день своего 55‑летия — 27 июля. В честь этого прошла традиционная церемония прощания со знаменем: Воробьёв преклонил колено и поцеловал край полотнища. В прощальной речи он отметил, что для него была огромная честь служить вместе с коллегами.

Первый замначальника рязанского ГУ МЧС Александр Воробьёв завершил службу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Воробьев ушел на заслуженный отдых в день своего 55‑летия — 27 июля.

В честь этого прошла традиционная церемония прощания со знаменем: Воробьёв преклонил колено и поцеловал край полотнища. В прощальной речи он отметил, что для него была огромная честь служить вместе с коллегами.