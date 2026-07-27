Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Помогут здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, занятия спортом и прохождение профосмотров, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Карпин. Обследования позволяют выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.