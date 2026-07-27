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Онколог рассказал, как снизить риск развития рака
Помогут здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, занятия спортом и прохождение профосмотров, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Карпин. Обследования позволяют выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.

Онколог рассказал, как снизить риск развития рака. Об этом пишет РИА Новости.

Помогут здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, занятия спортом и прохождение профосмотров, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Карпин. Обследования позволяют выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.