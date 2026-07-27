Один адрес — три формата жизни: экскурсия по загородной резиденции «Поляна»

С 2019 по 2026 год индекс привлекательности загородной жизни среди жителей городов вырос почти в семь раз — с 6 до 40 пунктов, свидетельствуют данные ВЦИОМ. За это время доля горожан, желающих приобрести дом или земельный участок, увеличилась с 50% до 70%.

С 2019 по 2026 год индекс привлекательности загородной жизни среди жителей городов вырос почти в семь раз — с 6 до 40 пунктов, свидетельствуют данные ВЦИОМ. За это время доля горожан, желающих приобрести дом или земельный участок, увеличилась с 50% до 70%. Спрос растет на проекты, где можно выбрать формат проживания под свои потребности. Одним из таких решений стала загородная резиденция «Поляна» от компании «Мармакс», расположенная в 12 км от Рязани.

На единой территории представлены три формата жилья: квартиры, таунхаусы и индивидуальные дома. Это позволяет будущим жителям подобрать оптимальный вариант — от компактной квартиры до отдельного коттеджа — без потери в качестве инфраструктуры и благоустройства.

Для тех, кто предпочитает лаконичное жилье, в «Поляне» строят малоэтажные дома с квартирами площадью от 30 до 124 кв. м — от студий до трёхкомнатных вариантов. Некоторые планировки включают второй свет и террасы на первых этажах, расширяя зону отдыха.

Таунхаусы площадью от 144 до 188 кв. м сочетают удобства городской квартиры и частного дома. Из кухни-гостиной можно выйти на личное патио и провести ужин на свежем воздухе. Каждый таунхаус оснащён индивидуальной экопарковкой.

Индивидуальные дома площадью от 168 до 310 кв. м ориентированы на тех, кто ценит приватность и статус. Архитектура выполнена в четырёх стилях: «Модерн», «Шале», «Классик» и «Сканди». Внутри — гардеробные, ванные с окнами, мастер-спальни и универсальные комнаты, которые можно переоборудовать под кабинет, библиотеку или детскую игровую.

«Разнообразие форматов дает будущему резиденту возможность выбрать сценарий жизни, а не подстраиваться под предложение: кто-то предпочтет приватный семейный дом, кому-то ближе формат таунхауса, других привлекает компактная квартира. Важно, что разнообразие форматов дополняет уже имеющаяся и создаваемая нами инфраструктура, которая будет работать на качество жизни резидентов — от школы, прогулочных маршрутов и зон для активного отдыха до современных детских площадок и пространств для общения соседей. Мы проектируем „Поляну“ как полноценную загородную экосистему, где каждый найдет свой ритм — спокойствие и уединенность или возможность быть частью активного комьюнити и сохранять привилегию городских сервисов», — отмечает директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов.