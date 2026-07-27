Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды

С 09:00 до 17:00 27 июля холодную воду отключили по адресам: улица Новикова-Прибоя, дома № 12, 12а (детский сад № 79), 14, 16, 16а, 18, 20, 20 корпус 1 (детский сад № 93), 22, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26; улица Октябрьская, дома № 51/8, 53, 55, 57, 59/1; улица Пирогова, дома № 3, 5, 7, 9, 11 (школа № 45), 11 корпус 1, 13, 15, 17.

Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды в понедельник, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:00 до 17:00 27 июля холодную воду отключили по адресам: