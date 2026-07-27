Назван самый дождливый район Рязанской области

По данным синоптиков, в регионе самыми дождливыми прошедшие сутки стали для Рязани. По данным на 06.00, за 24 часа в областном центре выпал 21 мм осадков. Второе место заняла Тума, в которой за сутки выпало 12 мм осадков.

Назван самый дождливый район Рязанской области. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в регионе самыми дождливыми прошедшие сутки стали для Рязани. По данным на 06.00, за 24 часа в областном центре выпал 21 мм осадков.

Второе место заняла Тума, в которой за сутки выпало 12 мм осадков.