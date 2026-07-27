На мосту на Первомайском проспекте в Рязани образовался провал
Провал появился при входе на мост, проходящий над железной дорогой. «Видимо из-за ливней минувших образовался провал. А ведь мост пешеходный и внизу поезда ходят», — отметили в сообщении.
На мосту на Первомайском проспекте в Рязани образовался провал. Об этом сообщается в соцсетях.
Провал появился при входе на мост, проходящий над железной дорогой.
«Видимо из-за ливней минувших образовался провал. А ведь мост пешеходный и внизу поезда ходят», — отметили в сообщении.