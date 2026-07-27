Мошенники стали красть аккаунты Telegram без пароля и кода

Мошенники начали использовать вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows» для кражи аккаунтов Telegram. После запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту без ввода пароля и кодов подтверждения. Для защиты от такой схемы пользователям рекомендуют устанавливать программы только с официальных ресурсов, не открывать подозрительные ссылки и вложения, регулярно обновлять операционную систему и приложения, а также использовать антивирус.

Мошенники начали использовать вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows» для кражи аккаунтов Telegram. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

После запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту без ввода пароля и кодов подтверждения.

Как отметили в ведомстве, вредоносный файл может попасть на устройство при скачивании приложений из непроверенных источников.

Для защиты от такой схемы пользователям рекомендуют устанавливать программы только с официальных ресурсов, не открывать подозрительные ссылки и вложения, регулярно обновлять операционную систему и приложения, а также использовать антивирус.

Кроме того, специалисты советуют периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.