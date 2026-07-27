Мошенники стали красть аккаунты Telegram без пароля и кода

Мошенники начали использовать вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows» для кражи аккаунтов Telegram. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
После запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту без ввода пароля и кодов подтверждения.
Как отметили в ведомстве, вредоносный файл может попасть на устройство при скачивании приложений из непроверенных источников.
Для защиты от такой схемы пользователям рекомендуют устанавливать программы только с официальных ресурсов, не открывать подозрительные ссылки и вложения, регулярно обновлять операционную систему и приложения, а также использовать антивирус.
Кроме того, специалисты советуют периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.