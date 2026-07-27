Минобороны России заявило об освобождении Торского и Коммунаровки

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Также подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области. Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Также подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Всего с начала специальной военной операции российские средства ПВО уничтожили более 190 тысяч беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности всех группировок войск РФ около 1435 военнослужащих.