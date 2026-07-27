Кремль продолжает диалог с Telegram для восстановления работы мессенджера

Россия продолжает вести переговоры с командой Telegram для восстановления доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что контакты с Telegram продолжаются, но на данный момент активность со стороны компании невысока. В результате работы мессенджера в России замедлилась, и пользователи начали использовать обходные инструменты для доступа к чатам. Ранее в Госдуме обсуждали возможность разблокировки Telegram, особенно после введения зарубежных санкций против мессенджеров «ВК» и «Макс». Директор АППСИМ Владимир Зыков предположил, что ограничения могут быть сняты в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году.

Россия продолжает вести переговоры с командой Telegram для восстановления доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакты с Telegram продолжаются, но на данный момент активность со стороны компании невысока. В результате работы мессенджера в России замедлилась, и пользователи начали использовать обходные инструменты для доступа к чатам.

Ранее в Госдуме обсуждали возможность разблокировки Telegram, особенно после введения зарубежных санкций против мессенджеров «ВК» и «Макс». Директор АППСИМ Владимир Зыков предположил, что ограничения могут быть сняты в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году.