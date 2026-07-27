Команда исследователей нашла способ эффективного лечения рака легких

Команда ученых из Института молекулярной и клеточной медицины РУДН совместно с российскими и китайскими коллегами разработала новый метод борьбы с аденокарциномой, распространенным видом рака легких, который часто не поддается стандартному лечению из-за генетических мутаций у пациентов. Исследователи сочетали лучевую терапию с препаратами, подавляющими фермент PCSK9. Они использовали «молекулярные ножницы» CRISPR/Cas9 на культурах раковых клеток, облучив их радиоактивными частицами и воздействуя ингибиторами. Эксперимент показал, что комбинация адронной терапии и ингибиторов PCSK9 более эффективно уничтожает раковые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Команда ученых из Института молекулярной и клеточной медицины РУДН вместе с российскими и китайскими коллегами разработала новый способ борьбы с аденокарциномой — одним из самых распространенных видов рака легких.

Как отмечает РИА Новости, этот тип рака часто не поддается стандартному лечению, так как у некоторых пациентов есть генетические мутации, которые делают его неэффективным.

Исследователи решили сочетать лучевую терапию с препаратами, которые подавляют фермент PCSK9, используемые для лечения диабета и снижения холестерина. Они создали специальные культуры раковых клеток и применили к ним «молекулярные ножницы» CRISPR/Cas9. Затем клетки облучили радиоактивными частицами и одновременно воздействовали на них ингибиторами.

Эксперимент показал, что сочетание адронной терапии и ингибиторов PCSK9 уничтожает раковые клетки лучше, чем стандартные методы лечения. Адронная терапия позволяет точно облучать больные клетки, не повреждая здоровые ткани. Ученые продолжают исследования на лабораторных животных, чтобы изучить, как лучевая терапия влияет на иммунный ответ организма.