Количество фальшивых купюр в Рязанской области за полгода сократилось на 27,3%

С января по июнь 2026 года найдено 10 фальшивых пятитысячных купюр и шесть тысячных. Других номиналов не обнаружено. Банк России провел опрос. Согласно результатам, чем выше номинал банкноты, тем чаще люди проверяют ее на подлинность. В основном рязанцы обращают внимание на водяной знак, защитную нить и тактильное восприятие бумаги.

За полгода в Рязанской области обнаружили 16 фальшивых банкнот. Это на 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном отделении Банка России.

С января по июнь найдено 10 фальшивых пятитысячных купюр и шесть тысячных. Других номиналов не обнаружено.

Банк России провел опрос. Согласно результатам, чем выше номинал банкноты, тем чаще люди проверяют ее на подлинность. В основном рязанцы обращают внимание на водяной знак, защитную нить и тактильное восприятие бумаги.