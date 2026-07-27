Из-за сильного ветра один из округов Рязанской области остался без электричества

26 июля сильный ветер оставил без света несколько населенных пунктов в районе Кадома, включая Енкаево, Четово, Раковка, Никиткино, Дарьино, Котелино, Варваровку и Ясные Поляны. Об этом пишет ИД «Пресса». По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на многих улицах города были повреждены электропровода. В частности, на улице Свободы линия электропередач оборвалась из-за упавшего дерева. Для устранения последствий непогоды на место происшествия выехали две бригады электриков и три единицы техники Сасовских распределительных сетей Кадомского участка. Оперативно-выездная бригада работала всю ночь, чтобы ликвидировать поломки и восстановить электроснабжение.

26 июля сильный ветер оставил без света несколько населенных пунктов в районе Кадома, включая Енкаево, Четово, Раковка, Никиткино, Дарьино, Котелино, Варваровку и Ясные Поляны. Об этом пишет ИД «Пресса».

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на многих улицах города были повреждены электропровода. В частности, на улице Свободы линия электропередач оборвалась из-за упавшего дерева.

Для устранения последствий непогоды на место происшествия выехали две бригады электриков и три единицы техники Сасовских распределительных сетей Кадомского участка. Оперативно-выездная бригада работала всю ночь, чтобы ликвидировать поломки и восстановить электроснабжение.