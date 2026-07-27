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Эксперт рассказал, почему нельзя покупать нарезанный арбуз
Об этом сообщил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. По его словам, на нарезанном арбузе начинают накапливаться бактерии, которые легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле. Ученый отметил, что из-за этого можно заразиться в том числе кишечной палочкой и сальмонеллой. Те же риски возникают, если вырезать из арбуза кусочек «на пробу». «Если разрезанный арбуз все-же хочется купить, нужно убедиться, что тот хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указаны время нарезки и срок годности», — заключил эксперт.

Эксперт рассказал, почему нельзя покупать нарезанный арбуз. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

По его словам, на нарезанном арбузе начинают накапливаться бактерии, которые легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле.

Ученый отметил, что из-за этого можно заразиться в том числе кишечной палочкой и сальмонеллой. Те же риски возникают, если вырезать из арбуза кусочек «на пробу».

«Если разрезанный арбуз все-же хочется купить, нужно убедиться, что тот хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указаны время нарезки и срок годности», — заключил эксперт.