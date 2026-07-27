Дроппера через суд обязали вернуть пенсионерке из Рязани 300 тысяч рублей

Отмечается, что в июне 2025 года злоумышленники ввели пожилую женщину в заблуждение. Жительница перевела около 300 тысяч рублей на «безопасный» счет. Установлено, что деньги получил житель Нижегородской области, который выполнял роль «дроппера». Прокурор через суд потребовал вернуть женщине деньги, а также проценты за незаконное использование денежных средств. Иск удовлетворен.

Дроппера через суд обязали вернуть пенсионерке из Рязани 300 тысяч рублей. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что в июне 2025 года злоумышленники ввели пожилую женщину в заблуждение. Жительница перевела около 300 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Установлено, что деньги получил житель Нижегородской области, который выполнял роль «дроппера».

Прокурор через суд потребовал вернуть женщине деньги, а также проценты за незаконное использование средств. Иск удовлетворен.