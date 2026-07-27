Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября

Сейчас у граждан РФ и РБ есть возможность свободно въезжать в страну и находиться там до 30 дней. В Подгорице заявили, что введение виз «подтверждает приверженность Черногории курсу на евроинтеграцию и создает условия для выделения €4 млн». Визы также были введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции.

Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября. Об этом пишет «Газета. ру».

Сейчас у граждан РФ и РБ есть возможность свободно въезжать в страну и находиться там до 30 дней. В Подгорице заявили, что введение виз «подтверждает приверженность Черногории курсу на евроинтеграцию и создает условия для выделения €4 млн».

Визы также были введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции.