Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
24°
Втр, 28
26°
Срд, 29
20°
ЦБ USD 78.03 -0.37 25/07
ЦБ EUR 88.89 -0.55 25/07
Нал. USD 79.52 / 79.75 27/07 16:25
Нал. EUR 92.25 / 92.85 27/07 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
2 397
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 079
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 883
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦБ ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов
Банк России ужесточил ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Новые меры будут действовать в четвертом квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Изменения коснутся необеспеченных потребительских кредитов без лимита кредитования, а также нецелевых кредитов под залог недвижимости и автомобилей. Кроме того, ограничения распространяются на займы, выдаваемые микрофинансовыми организациями.

Банк России ужесточил ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Новые меры будут действовать в четвертом квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Изменения коснутся необеспеченных потребительских кредитов без лимита кредитования, а также нецелевых кредитов под залог недвижимости и автомобилей. Кроме того, ограничения распространяются на займы, выдаваемые микрофинансовыми организациями.

При этом значения макропруденциальных лимитов по кредитным картам останутся без изменений. Также ЦБ не стал пересматривать макропруденциальные надбавки.

По данным регулятора, во втором квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8%, главным образом за счет увеличения выдачи кредитов наличными. При этом доля проблемной задолженности остается стабильной.