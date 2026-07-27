ЦБ ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов

Банк России ужесточил ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Новые меры будут действовать в четвертом квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Изменения коснутся необеспеченных потребительских кредитов без лимита кредитования, а также нецелевых кредитов под залог недвижимости и автомобилей. Кроме того, ограничения распространяются на займы, выдаваемые микрофинансовыми организациями.

Банк России ужесточил ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Новые меры будут действовать в четвертом квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Изменения коснутся необеспеченных потребительских кредитов без лимита кредитования, а также нецелевых кредитов под залог недвижимости и автомобилей. Кроме того, ограничения распространяются на займы, выдаваемые микрофинансовыми организациями.

При этом значения макропруденциальных лимитов по кредитным картам останутся без изменений. Также ЦБ не стал пересматривать макропруденциальные надбавки.

По данным регулятора, во втором квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8%, главным образом за счет увеличения выдачи кредитов наличными. При этом доля проблемной задолженности остается стабильной.