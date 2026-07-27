Бригада рязанских теплосетей прибыла в Херсонскую область для помощи в детсадах

В Чаплинку Херсонской области прибыла бригада рязанских теплосетей для подготовки социальных объектов к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил телеграм-канал «Шефская помощь. Херсонская область» 27 июля. Специалисты займутся проведением планового ремонта систем отопления и проверкой качества их работы. Работы будут выполнены в школах, детских садах и других социальных учреждениях округа. Рязанская область продолжает оказывать регулярную помощь Херсонщине в решении актуальных вопросов.