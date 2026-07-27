Больше сотни детей восстановили здоровье в рязанском санатории

Большинство детей проходили реабилитацию после перенесенных заболеваний органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями работы эндокринной и пищеварительной систем. Отмечается, что для каждого ребенка разработали индивидуальные программы реабилитации, включающая обширный спектр современных мероприятий. Квалифицированные специалисты санатория применяли физиотерапевтическое лечение, включая магнитотерапию, электротерапию, ультразвуковую и лазеротерапию. Кроме того, дети проходили водолечение и галотерапию в соляной комнате, а также занимались кинезиотерапией с комплексами активных и пассивных упражнений для восстановления подвижности. Также в процессе реабилитации осуществлялось и психологическое сопровождение.

В Рязанском детском клиническом санатории памяти В. И. Ленина за первые полгода работы специалисты помогли восстановить здоровье более чем 100 юным пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Большинство детей проходили реабилитацию после перенесенных заболеваний органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями работы эндокринной и пищеварительной систем.

Отмечается, что для каждого ребенка разработали индивидуальные программы реабилитации, включающая обширный спектр современных мероприятий. Квалифицированные специалисты санатория применяли физиотерапевтическое лечение, включая магнитотерапию, электротерапию, ультразвуковую и лазеротерапию.

Кроме того, дети проходили водолечение и галотерапию в соляной комнате, а также занимались кинезиотерапией с комплексами активных и пассивных упражнений для восстановления подвижности.

Также в процессе реабилитации осуществлялось и психологическое сопровождение.