Аферисты начали красть деньги россиян, предлагая посмотреть новую «Одиссею»

Мошенники создали фальшивые сайты, предлагающие пользователям посмотреть новый фильм «Одиссея» всего за 12 рублей. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», эксперты обнаружили две мошеннические схемы, нацеленные на русскоязычных пользователей.
В одной из схем злоумышленники предлагают оформить подписку на просмотр фильма, после чего со счета списывается не только указанная сумма, но и все оставшиеся средства.
В рамках другой схемы пользователям предлагают получить специальный код через Telegram-бота для доступа к фильму, фиксируя активность жертвы. После ввода кода на фишинговом сайте пользователей перенаправляют на сторонние ресурсы, где они также рискуют потерять деньги.
Мошенники не ограничиваются только Россией и обманывают фанатов фильма из других стран, создавая сайты с обещанием бесплатного доступа к новой картине с дубляжом на разных языках.
Эксперты предупреждают, что такие сайты часто содержат ложные отзывы и оценки пользователей. При попытке включить фильм появляется поддельный видеоплеер, который требует регистрации и предоставления личной информации, что может привести к утечке данных и финансовым потерям.