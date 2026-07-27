Аферисты начали красть деньги россиян, предлагая посмотреть новую «Одиссею»

Мошенники создали фальшивые сайты, предлагающие пользователям посмотреть новый фильм «Одиссея» всего за 12 рублей. Эксперты обнаружили две мошеннические схемы, нацеленные на русскоязычных пользователей. В одной из схем злоумышленники предлагают оформить подписку на просмотр фильма, после чего со счета списывается не только указанная сумма, но и все оставшиеся средства. В рамках другой схемы пользователям предлагают получить специальный код через Telegram-бота для доступа к фильму, фиксируя активность жертвы. После ввода кода на фишинговом сайте пользователей перенаправляют на сторонние ресурсы, где они также рискуют потерять деньги.

Мошенники создали фальшивые сайты, предлагающие пользователям посмотреть новый фильм «Одиссея» всего за 12 рублей. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», эксперты обнаружили две мошеннические схемы, нацеленные на русскоязычных пользователей.

В одной из схем злоумышленники предлагают оформить подписку на просмотр фильма, после чего со счета списывается не только указанная сумма, но и все оставшиеся средства.

В рамках другой схемы пользователям предлагают получить специальный код через Telegram-бота для доступа к фильму, фиксируя активность жертвы. После ввода кода на фишинговом сайте пользователей перенаправляют на сторонние ресурсы, где они также рискуют потерять деньги.

Мошенники не ограничиваются только Россией и обманывают фанатов фильма из других стран, создавая сайты с обещанием бесплатного доступа к новой картине с дубляжом на разных языках.

Эксперты предупреждают, что такие сайты часто содержат ложные отзывы и оценки пользователей. При попытке включить фильм появляется поддельный видеоплеер, который требует регистрации и предоставления личной информации, что может привести к утечке данных и финансовым потерям.